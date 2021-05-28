Москва, 28 мая 2021, 03:37 — REGNUM Оскорбления Польши в адрес России — это пролог к реальным действиям против нас, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, нынешний «виртуальный мир» слов, безусловно живет несколько отдельной жизнью, но не до конца. Поэтому вся система русофобии разворачивается и движется дальше.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной» и «агрессором», которая ведет агрессию на постсоветском пространстве.