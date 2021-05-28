Москва, , 03:37 — REGNUM Оскорбления Польши в адрес России — это пролог к реальным действиям против нас, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Если и это разрешено, если это не есть национальное оскорбление, то что есть национальное оскорбление? Значит вся риторика уничтожена полностью вообще. Можно все что угодно. Эти высказывания полностью отрываются от реальности? Они никак с нею не сопряжены? Но также не бывает. Значит внутри на этом западном фланге наращивается ярость, бесконечная готовность оскорблять и военные группировки, которые рано или поздно превратятся в реальность», — заявил Кургинян.

По его словам, нынешний «виртуальный мир» слов, безусловно живет несколько отдельной жизнью, но не до конца. Поэтому вся система русофобии разворачивается и движется дальше.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной» и «агрессором», которая ведет агрессию на постсоветском пространстве.