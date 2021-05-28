Вашингтон, , 03:34 — REGNUM Американская прокуратура расследует возможное вмешательство украинских чиновников в президентские выборы в США в 2020 году, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, прокуроры в Бруклине в сотрудничестве с ФБР изучают данные о попытках украинских чиновников повлиять на ход выборов президента в США. Якобы граждане Украины распространяли «необоснованные обвинения» в коррупции демократического кандидата Джо Байдена.

Прокуратура предполагает, что данные могли распространяться через бывшего юриста экс-главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Силовики связывают поездку Джулиани в Европу в 2019 году с этой ситуацией. Тем не менее пока американская прокуратура с выводами не спешит.