Хабаровск, , 03:35 — REGNUM Хабаровск 29−30 мая и начале июня масштабно отметит 163 день рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В городе из-за проводимых мероприятий будет временно изменено движение маршрутов общественного транспорта, перекроют ряд улиц. 27−30 мая на некоторых улицах будет запрещена парковка автотранспорта.

Так, в субботу, 29 мая, состоится масштабный арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» — главной улице Хабаровска от Дзержинского до Комсомольской площади разместятся сотни мастерских, выставок, пройдут развлекательные викторины и конкурсы. На набережной Амура пройдет концерт «Под созвездием ретро», в котором примут участие слабовидящие и незрячие вокалисты, авторы и исполнители.

В этом году баржи с пиротехническим оборудованием разместят чуть ниже по течению, напротив набережной. Такое решение принято, чтобы обеспечить хабаровчанам максимально удобный просмотр шоу.

30 мая состоится марш-парад духовых оркестров и концертные выступления — колонна участников фестиваля «Амурские волны» двинется с Комсомольской площади в сторону площади Ленина. На сцене пройдет выступление музыкантов.

Также в этот день пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» с участием более 500 человек.

На 31 мая запланировано открытие Детской железной дороги и возложение цветов к памятникам Ерофею Хабарову и Якову Дьяченко.

1 июня дипломы и подарки получат родители, чьи дети родились в День города.

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 27 мая 2021 года, Санкт-Петербург отметил 318-летие со дня своего основания. В отличие от 2020 года, в этот раз, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, празднование Дня города не было полностью перенесено в онлайн-режим, целый ряд крупных мероприятий состоялся на улицах и площадях Северной столицы.