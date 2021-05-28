Москва, 28 мая 2021, 03:26 — REGNUM Тотальный мошеннический глобальный запрет на обсуждения версии искусственного происхождения нового коронавируса столь же мошеннически перевернулся на 180 градусов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
При этом, отмечает эксперт, никто даже не спрашивает, а почему раньше говорилось одно, а теперь — совершенно другое. Никто даже не хочет извиниться, признать ошибку, заявить о появлении новых обстоятельств и так далее. Никто при этом не наказан и мир проложат двигаться в этом ключе, будто бы ничего не было, хотя уже полностью изменен рельеф мира и поломаны судьбы людей.
Напомним, что президент США Джо Байден предложил рассмотреть вопрос об искусственном происхождении нового коронавируса и возможной его утечке из лаборатории.