Москва, , 03:26 — REGNUM Тотальный мошеннический глобальный запрет на обсуждения версии искусственного происхождения нового коронавируса столь же мошеннически перевернулся на 180 градусов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Запретили всем разговаривать о том, что это химера, искусственный вирус. За это арестовывали, сажали в сумасшедшие дома крупных ученых французских и прочих с заслугами. Люк Монтанье, который являлся лауреатом нобелевской премии, его нейтрализовали полностью, стерли в порошок. Теперь развернулись на 180 градусов и говорят: «Так, наверное, химера, давайте обсудим!». Весь мир вывернули на изнанку, потому что «не химера», теперь вывернули назад, потому что «химера». Мы присутствуем при глобальной колоссальной мошеннической операции риторической, превратившейся в юридическую, в процессы», — заявил Кургинян.

При этом, отмечает эксперт, никто даже не спрашивает, а почему раньше говорилось одно, а теперь — совершенно другое. Никто даже не хочет извиниться, признать ошибку, заявить о появлении новых обстоятельств и так далее. Никто при этом не наказан и мир проложат двигаться в этом ключе, будто бы ничего не было, хотя уже полностью изменен рельеф мира и поломаны судьбы людей.

Напомним, что президент США Джо Байден предложил рассмотреть вопрос об искусственном происхождении нового коронавируса и возможной его утечке из лаборатории.