Хабаровск, , 03:47 — REGNUM Вертолёт Ми-8 МЧС России утром 28 мая доставил в Хабаровск троих детей и женщину, которые получили различные травмы при опрокидывании легкового автомобиля на автодороге вблизи посёлка Циммермановка на севере Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, ДТП произошло поздно вечером на автодороге Селихино — Николаевск-на-Амуре в пяти километрах от посёлка Циммермановка. В результате опрокидывания легкового автомобиля Toyota Vista, водитель которого, предположительно, не справился с управлением, травмы различной степени тяжести получили женщина 1993 года рождения и трое детей — 2012, 2019 и 2021 годов рождения. Их доставили в районную больницу.

В 22:45 (по местному времени) 27 мая из Хабаровска за пострадавшими в ДТП вылетел вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с двумя бригадами медицинских работников.

«В 03:51 28 мая вертолёт совершил посадку в краевой столице. Каретами «скорой помощи» пациенты госпитализированы в краевое медицинское учреждение Хабаровска. Общее полётное время санитарного рейса составило около пяти часов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в автокатастрофе на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти погибли две женщины и маленький ребёнок, находившиеся в автомобиле Toyota RAV4.

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