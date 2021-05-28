Анадырь, , 03:02 — REGNUM На Чукотке в 2021 году отремонтируют 12,2 км дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе правительства округа.

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Дорожные работы запланированы на восьми объектах в Анадыре, а также масштабный ремонт в отдалённом районе округа — на региональной дороге Певек — Апапельгино — Янранай.

«Любые строительно-ремонтные работы в условиях Арктики и географической удалённости нашего региона всегда связаны с определенными сложностями и рисками. Поэтому выбор участков дорог для ремонта осуществляется, в первую очередь, исходя из их социальной значимости: большинство ремонтируемых объектов используется для регулярного автобусного сообщения, обеспечивает проезд к социально значимым объектам образования и здравоохранения», — пояснил начальник окружного департамента промышленной политики Виктор Бочкарёв.

Из девяти планируемых к реализации ремонтных проектов, по четырём уже заключены госконтракты.

Общий объем финансирования в 2021 году — 400 млн рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета — 359,1 млн рублей.

До 2024 года в рамках нацпроекта планируется привести в нормативное состояние 31,7 км автомобильных дорог Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, более 300 км дорог намерены отремонтировать в 2021 году в Башкирии.