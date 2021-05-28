Ханты-Мансийск, , 02:58 — REGNUM Арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа удовлетворил иск управления Росприроднадзора к АО «Каюм нефть». С нефтедобытчика взыскали долг по плате за негативное воздействие на природу за четыре года в размере более 147,2 млн рублей. Решение может быть обжаловано в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

Судья Голубева решила заявление Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора удовлетворить полностью. В результате с акционерного общества в общей сложности взыскали 147 255 431 рубль 15 копеек, в том числе основной долг — 128 819 774 рубля одну копейку и пени — 18 435 657 рублей 14 копеек.

В доход федерального бюджета АО «Каюм Нефть» должно уплатить госпошлину — 200 тыс. рублей.

Напомним, слушания начались в ноябре 2020 года. Речь идёт о долге за 2016−2019 годы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года претензии у экологического ведомства возникли и к компании из дивизиона «Лукойла» — ООО «Лукойл-Коми». С общества требуют выплаты более 24,4 млн рублей ущерба, причинённого водному объекту. Дело начнут рассматривать 5 июля 2021 года.