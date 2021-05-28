Берлин, , 04:01 — REGNUM Вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в фальсификации угрозы взрыва самолёта ирландской авиакомпании Ryanair и назвал его принудительную посадку в Минске «неслыханным актом воздушного пиратства». Об этом Шольц заявил в опубликованном 28 мая интервью медиагруппе Funke.

Олаф Шольц «Лукашенко, вынудив посредством фальсифицированной угрозы минирования пассажирский самолёт приземлиться, нарушил международное право с целью задержать неугодного критика»

По мнению высокопоставленного немецкого чиновника, «режим в Минске необходимо изолировать на международном уровне», а произошедшее не может игнорировать и Москва.

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Напомним, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска в связи с угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от палестинского исламистского движения ХАМАС. После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на его борту белорусский оппозиционер Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не исключает никаких санкционных мер в отношении Белоруссии после инцидента с самолётом Ryanair, включая возможный запрет на поставки российского газа через Белоруссию.

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