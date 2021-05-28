Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Турция смогла отменить принятие заявления НАТО, которое предполагало «практические действия» против Белоруссии из-за посадки самолета авиакомпании Ryanair, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на дипломатические источники.

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«Турция использовала свое право вето, чтобы заблокировать любые практические действия против Минска, который сохранил официальное партнерство с альянсом», — отмечает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг одобрил действия Евросоюза по введению санкций против Белоруссии. Он отметил, что подобные действия не должны оставаться без ответа.

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