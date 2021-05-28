Кемерово, , 02:42 — REGNUM Арбитраж Кемеровской области удовлетворил иск ООО «Шахта Грамотеинская» к ООО «Юргинская ТЭЦ», которое обеспечивает теплом жителей моногорода Юрга. Ответчик должен будет выплатить более 122 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Судья Камышова вынесла вердикт — «требования удовлетворить» и взыскать с ТЭЦ в пользу шахты 122 519 694 рубля 51 копейку долга и 200 тыс. рублей расходов по уплате государственной пошлины.

На обжалование вердикта ответчику дали один месяц со дня его принятия.

Напомним, ТЭЦ, которая принадлежала позднее обанкроченному «Юргинскому машзаводу», в апреле 2019 года была выделена в отдельную компанию. Это сделали, чтобы банкротство машзавода негативно не повлияло на отопительный сезон. Владельцем ООО «Юргинская ТЭЦ» числится банкрот ООО «Юргинский машиностроительный завод», в котором 90% доли у ООО «РТ-Капитал» из дивизиона госкорпорации «Ростех». С апреля 2021 года обязанности руководителя ТЭЦ исполняет Антон Сивин.

Завод заявил о прекращении деятельности осенью 2020 года. Тогда же стало известно о увольнении 70% коллектива. На сегодня предприятие обанкрочено, а долги в реестре кредиторов растут.

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