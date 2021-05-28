Стокгольм, , 04:00 — REGNUM 27 мая в эфире телеканала SVT государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что база данных Агентства общественного здравоохранения, содержащая конфиденциальную информацию о людях с инфекционными заболеваниями, отключена и в настоящее время не работает после того, как ее попытались взломать хакеры.

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Как отметил Тегнелл, попыток незаконного получения доступа к системе было несколько.

«Это совсем нехорошо, — вынужденно заявил Тегнелл.

Об инциденте будет сообщено в Полицию Швеции и Управление по защите конфиденциальности.

Целью злоумышленников стала компания SmiNet, которая предоставляет услуги хранения конфиденциальных персональных данных пациентов с инфекционными заболеваниями. Сообщается, что после попыток взлома баз данных ведомство направило своих IT — специалистов, чтобы обеспечить защиту хранящейся информации.