Стокгольм, , 07:27 — REGNUM Неразбериха с информированием населения по поводу пандемии коронавируса в Швеции продолжается. Всего пару дней назад Шведская академия наук посоветовала не отменять карантинные ограничения слишком быстро. Тем не менее правительство Швеции и Агентство общественного здравоохранения начинают снимать карантин уже с 1 июня. Об этом в своей авторской статье написала журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

«Всего несколько дней назад научная элита страны из Академии наук в четвертом по счету отчете о пандемии коронавируса рекомендовала не начинать слишком быстро отменять карантинные ограничения. Слишком мало людей вакцинировано. 85% населения старше 18 лет не получили вторую дозу вакцины.

Короче говоря, послание от Гуниллы Карлссон Хедестам из Академии было чем-то вроде «не говори гоп, пока не перепрыгнешь».

Но, когда правительство во главе со Стефаном Лёвеном и главой Шведского агентства общественного здравоохранения Йоханом Карлсоном объявило сегодня (27 мая — прим. ИА REGNUM) о снятии коронавирусных ограничений, об этом не было ни слова. Карантин у нас будут снимать в пять этапов, начиная уже со вторника на следующей неделе (1 июня — прим. ИА REGNUM)…

Логика, конечно, сбивает с толку. Эксперты советуют не начинать это делать прямо сейчас. Но правительство, у которого могут быть основания представить ситуацию немного позитивнее, чем она есть на самом деле, придерживается иной точки зрения. Аналогичным образом поступает Агентство общественного здравоохранения», — написала Меллин.

Читайте ранее в этом сюжете: Существенные ограничения в Швеции будут сняты к концу лета – правительство

Читайте развитие сюжета: На Агентство общественного здравоохранения Швеции совершена хакерская атака