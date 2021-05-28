Стокгольм, , 03:53 — REGNUM 27 мая правительство Швеции в лице премьер-министра Стефана Лёвена объявило о начале длительного процесса по снятию коронавирусных ограничений в стране. Как было заявлено на пресс-конференции, выход из карантина будет постепенным и растянутым на пять этапов. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Первый этап начнется уже на следующей неделе 1 июня, второй запланирован на 1 июля, третий — на середину июля, четвертый — на сентябрь. С датой имплементации последней фазы правительство еще не определилось.

Так, например, в ходе второго этапа снятия карантина на массовых мероприятиях, устраиваемых на открытом воздухе без строго установленной рассадки, могут собраться 600 человек. Число участников частных собраний будет увеличено с 8 до 50.

В ходе третьего этапа рекомендация носить маски в общественном транспорте будет отменена. Расчет для максимально возможного числа посетителей публичных заведений закрытого типа исходя из квадратуры помещения больше действовать не будет.

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