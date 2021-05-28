Южно-Сахалинск, , 02:28 — REGNUM Три землетрясения произошли в акватории у острова Сахалин и Курильских островов, сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Первое сейсмособытия магнитудой 2,7 произошло в Татарском проливе, его очаг залегал на глубине 15 километров. Еще два землетрясения произошло недалеко от Курильских островов, их магнитуда составила 3,6 и 4,1. Очаги этих подземных толчков залегали на глубине 41 и 443 километра соответственно. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало, жители Сахалинской области в дежурные службы не обращались.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Мильковском районе Камчатского края. Его очаг находился в 35 километрах от села Мильково на глубине 280 километров. Пострадавших не было.

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