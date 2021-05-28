Стокгольм, , 03:53 — REGNUM 27 мая премьер-министр Швеции Стефан Лёвен объявил о начале снятия в стране коронавирусных ограничений с 1 июня. Как сообщает новостная служба SVT Nyheter, оппозиционные действующему правительству парламентские партии «Социал-демократы» и «Зеленые» одобрили решение правящей в стране коалиции.

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Камилла Вальтерссон Грёнвалл, представитель «Умеренных» по вопросам социальной политики, положительно оценивает план правительства по выходу из карантина. Единственным недочетом, отметила парламентарий, является отсутствие инициатив по привлечению людей к участию в культурных и спортивных мероприятиях.

«Левые» также приветствовали план правительства.

«Умно делать этого шаг за шагом, так что, это разумный план», — заявила в интервью SVT лидер партии Нуши Дадгостар.

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