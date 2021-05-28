Москва, , 02:27 — REGNUM Холдинг «Росгеология», находящийся в единоличной собственности государства, планирует потратить 1,5 млн рублей на продвижения себя в некогда опальном мессенджере Telegram, который в 2018 году блокировался Роскомнадзором. Победителя определят 23 июня 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Тендер проходит в форме запроса предложений. В техзадании уточняется, что услуги должны быть оказаны в течение года, а целью контракта является «продвижение компетенций, формирование позитивного имиджа, высокой деловой репутации и повышение уровня узнаваемости бренда».

Рекламироваться холдинг «Росгеология» планирует в тематических, федеральных, региональных сообществах, а также у блогеров с количеством подписчиков не менее 5 тысяч.

Исполнитель должен будет адаптировать «информационные материалы заказчика под стилистику и технические требования каждого согласованного канала распространения информации».

Напомним, в апреле 2018 года Роскомнадзор через суд добился блокировки Telegram за отказ сервиса передать в ФСБ ключи шифрования. Сервис, несмотря на блокировку, всё это время пользователем был доступен. А в июне 2020 года ведомство по согласованию с Генпрокуратурой России разблокировало мессенджер на территории РФ.