Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар обсудили в Вашингтоне борьбу с пандемией, глобальное потепление и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

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«Собеседники приветствовали связанные с борьбой с пандемией коронавируса поставки со стороны правительства США, компаний и частных лиц общим объёмом $500 млн», — отмечается в сообщении.

По мнению сторон, стратегическое партнёрство США и Индии поможет положить конец пандемии COVID-19, обеспечить свободный и открытый характер Индо-Тихоокеанского региона и способствовать решению вопросов глобального потепления.

пресс-служба СНБ при президенте США Джо Байдене «США и Индия должны тесно работать в реагировании на общие вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе»

Напомним, что в рамках программы посещения США, глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар также планирует встретиться с госсекретарём США Энтони Блинкеном и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

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