Стокгольм, , 03:49 — REGNUM Во второй половине дня 27 мая премьер-министр Швеции Стефан Лёвен объявил о том, что в стране с 1 июня начнут отменяться многие коронавирусные ограничения. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Предполагается, что к концу лета все существенные ограничения в стране будут сняты, а жизнь общества вернется к привычному ритму.

Самым долгожданным послаблением, вступающим в силу 1 июня, станет продление работы баров, кафе и ресторанов. Заведения будут открытыми до 22:30, а подача алкоголя вместо нынешних 20:00 прекратится на два часа позже, в 22:00.

«Теперь мы все можем с нетерпением ждать лета, когда жизнь постепенно будет становиться все более нормальной», — отметила в ходе пресс-конференции министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.