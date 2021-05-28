Богота, , 02:18 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 25 092 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Отмечается, что это рекордный с начала пандемии показатель по числу выявленных носителей SARS-CoV-2 за одни сутки. Предыдущий рекорд фиксировался сутками ранее — тогда выявили 23 487 инфицированных. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Колумбии достигло 3 319 193.

Также за минувшие сутки в республике скончались еще 513 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Колумбии от осложнений COVID-19 умерли 86 693 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Колумбии решили продлить режим чрезвычайной ситуации из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Режим ЧС продлили на 90 суток.

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