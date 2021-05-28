Киншаса, , 02:11 — REGNUM В Демократической Республике Конго двадцать шесть мирных жителей погибли в результате нападения, в котором подозреваются члены угандийской группы «Альянс демократических сил» (ADF). Об этом 27 мая сообщает Agence France-Presse.

По меньшей мере двадцать шесть гражданских лиц были убиты в ночь с 25 на 26 мая в восточной части Демократической Республики Конго. В этом нападении подозреваются члены угандийской группы ADF.

«Тела были найдены в близлежащих деревнях Вутотоля, Мабуле-Кисима и Майеле. Тринадцать трупов были обнаружены после раскопок в лесу», — сказал источник Agence France-Presse, подчеркнув, что трупов может быть еще больше.

Читайте ранее в этом сюжете: При атаке боевиков на востоке ДР Конго погибли шесть человек