Москва, , 02:07 — REGNUM На территории России за последние сутки общая площадь лесных пожаров выросла на 45% — с 3,1 тыс. га до более чем 4,5 тыс. га. Об этом утром 28 сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

"На 00:00 мск 28 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовало 32 лесных пожара на площади, пройденной огнём 4524 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении ведомства.

Лидирует по площади лесных пожаров Тюменская область (3148 га), Омская область (510 га), Красноярский край (488 га) и Якутия (342 га). Незначительные очаги возгорания наблюдаются в Иркутской, Новосибирской областях и в Республике Алтай.

За прошедшие сутки 27 мая лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали на территории России 51 лесной пожар на площади 559 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 27 мая в России действовало 38 лесных пожаров на площади 3154 га.

Читайте также: В Краснодарском крае с начала года произошло 216 природных пожаров

Читайте ранее в этом сюжете: В России за сутки ликвидировали 81 лесной пожар