Анкара, , 03:47 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 мая объявил об улучшении отношений с Соединенными Штатами и призвал великие американские корпорации к более тесному сотрудничеству с Турцией, но снова осудил решение Белого дома признать геноцид армян в 1915 году. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Эрдоган выразил надежду, что объявленная встреча с президентом США Джо Байденом позволит открыть новую эру в отношениях между Анкарой и Вашингтоном, которые являются очень напряженными с 2016 года.

«Я уверен, что моя встреча с Байденом на саммите НАТО 14 июня станет началом новой эры в наших отношениях», — заявил президент Турции на встрече в формате видеоконференции с главами американских компаний.