Красноярск, , 01:40 — REGNUM В пятницу, 28 мая, в Красноярске будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха +11…+13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 05:30 на Театральной площади было +10 °C.

Ночью с 28 на 29 мая ожидается до +4…+5 °C, облачно, небольшой дождь.

Скорость северо-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15−20 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В субботу, 29 мая, в Красноярске до +9…+12 °C днём и +2…+4 °C ночью, облачно, небольшой кратковременный дождь.

В воскресенье, 30 мая, в Красноярске ожидается до +10…+14 °C днём. Ночью — до +1…+5 °C. Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 28 мая в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы северо-западного ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с, в южных районах местами очень сильные дожди.

В Туруханском районе ожидаются порывы северо-западного ветра 15−18 м/с, на юге сильные дожди. В Эвенкийском муниципальном районе порывы юго-восточного ветра 15−18 м/с.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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