Москва, , 01:37 — REGNUM Показатель открытости органов исполнительной власти в России определили эксперты Счётной палаты России совместно со специалистами АНО «Инфокультура» и Центра перспективных управленческих решений. Об этом говорится в опубликованном 27 мая докладе «Открытость государства в России — 2021».

«В этом году впервые три ведомства получили оценку ААА, то есть показали высокую открытость по всем направлениям, — это Росстат, Росреестр и Росавтодор», — говорится в документе.

Всего к категории ААА эксперты отнесли 21 ведомство из 70. Более 40 государственных органов отнесли «к категории среднего уровня открытости», остальные девять получили самую низкую оценку.

Отмечается, что показатель открытости измеряли по трём по трем направлениям: открытость информации, открытые данные и открытый диалог. В учёт, к примеру, принимались срок ответа на запросы граждан (по закону положено отвечать в течение 30 дней), наличие информации на официальных сайтах и другие аспекты.

По результатам исследования эксперты констатировали, что в целом в 2021 году наметился рост открытости госорганов.

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