Гавана, , 01:30 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1102 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Сообщается, что 1070 случаев были связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли на кубинскую территорию из-за границы. При этом почти половина выявленных в республике пациентов приходится на столицу страны Гавану.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на Кубе достигло 137 730. Также за 27 мая в республике скончались еще девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умер 921 человек.