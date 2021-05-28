Нью-Йорк, США, , 01:23 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 мая разнонаправленно. Nasdaq оказался в небольшом минусе.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 141,59 пункта (0,41%), до уровня 34 464,64 пункта. S&P 500 прибавил 4,89 пункта (0,12%), поднявшись до уровня 4200,88 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 1,72 пункта (0,01%), понизившись до уровня 13 736,28 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,03 до уровня $69,24 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 мая ростом. По итогу дня больше других прибавил Nasdaq.

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