Сараево, , 02:06 — REGNUM Высокопоставленный представитель Боснии и Герцеговины Валентин Инцко 27 мая подал в отставку, а Кристиан Шмидт назначен новым высокопоставленным представителем.

Посольство России в Боснии и Герцеговине выступило против назначения Шмидта высокопоставленным представителем.

Кристиан Шмидт на пресс-конференции после своего назначения отметил, что самое главное помочь Боснии и Герцеговине в процессе её евроинтеграции.

Отставка Валентина Инцко, то есть назначение Кристиана Шмидта на должность высокопоставленного представителя в Боснии и Герцеговине, вступает в силу 1 августа. Назначение Шмидта было согласовано еще в конце прошлого года, но Германия, которая официально выдвигала его кандидатуру, ожидала вступления в должность новой администрации в США.