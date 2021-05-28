Вашингтон, , 01:08 — REGNUM Соединенные Штаты считают предыдущий этап расследования ВОЗ происхождения коронавируса нового типа недостаточным, поэтому призывают организацию перейти ко второму этапу. Об этом говорится в заявлении постпреда США при ООН.

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«Первая фаза инициированного ВОЗ исследования источника COVID-19 была недостаточной и незавершенной», — говорится в документе.

В связи с этим США призывают ВОЗ провести очередное расследование, в том числе и на территории Китая. Вашингтон настаивает на полной прозрачности исследования и предоставлении доступа к первоначальным данным от китайской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД КНР обвинил президента США Джо Байдена в предвзятости по вопросу происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Пекин призывал Вашингтон начать сотрудничество с ВОЗ и проводить прозрачное расследование, а также изучить версию о происхождении COVID-19 в США.

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