Москва, , 01:15 — REGNUM На прошедшей неделе 48 летательных аппаратов иностранных государств (37 самолётов-разведчиков и 11 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 28 мая опубликовала газета «Красная звезда».

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 213 лётных смен на 65 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 800 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 1,6 тыс. практических мероприятий на 40 полигонах. Было выполнено около 150 занятий по вождению, из них 39% — ночью. Десантниками было выполнено более 5,9 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 90 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты более 1,1 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу четыре офицера. В рамках гособоронзаказа в войска были поставлены танки Т-72Б3.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти на всех участка российской границы наблюдается увеличение военной активности НАТО.

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