Дамаск, , 00:59 — REGNUM Десятки тысяч жителей Сирии вышли на улицы в ночное время, чтобы отпраздновать победу Башара Асада на президентских выборах, сообщает 28 мая агентство SANA.

Люди начали собираться задолго до объявления официальных результатов. Многие из них несли портреты Асада и размахивали сирийскими флагами. В Дамаске на площади Омейядов после объявления результатов устроили салют.

Жители Тартуса вышли на набережную, некоторые танцевали и били в барабаны. Празднования прошли в прибрежном городе Латакия, а также в Алеппо и Свейде, в которых сторонники Асада вышли к зданиям местных администраций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 27 мая действующий глава государства Башар Асад в четвёртый раз стал президентом Сирии. Он получил поддержку 95,1% избирателей.

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