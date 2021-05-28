Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Соединенные Штаты не собираются возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), заявила официальный представитель Госдепа США.

«США не намерены возвращаться в договор, учитывая, что Россия не предприняла никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению», — приводит его слова ТАСС.

Чиновник из американского Госдепартамента добавил, что Россия якобы не заслуживает доверия после «недавних действий» у границы с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель главы Госдепа США Уэнди Шерман уведомил замглавы российского МИД Сергея Рябкова о нежелании Вашингтона возвращаться в ДОН. Отметим, что США вышли из договора еще во время президентского срока экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Россия в ответ заявила, что соблюдать договор при выходе Вашингтона невыгодно для безопасности страны.

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