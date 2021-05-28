Минск, , 00:40 — REGNUM Адвокат Инесса Оленская посетила одного из основателей Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белорусии) Романа Протасевича, задержанного по обвинению в организации массовых беспорядков. Об этом 27 мая сообщили в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

«У Протасевича все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего», — сказала адвокат после встречи.

Оленская добавила, что не может сообщить, где конкретно содержится её подзащитный, а также назвать его статус из-за подписки о неразглашении информации.

«Объём сведений, которые я не могу разглашать, мне не доведен, поэтому больше ничего не могу сообщать», — отметила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что оппозиционного деятеля Протасевича задержали 23 мая после посадки самолёта в минском аэропорту. В Белоруссии его подозревают в призывах к массовым беспорядкам, осуществлении экстремистской деятельности после президентских выборов в августе 2020 года.

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