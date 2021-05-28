Москва, , 09:20 — REGNUM Два новых гранта для поддержки малых и средних анимационных компаний учредило правительство Москвы. Об этом 28 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Общая сумма новых мер поддержки составила 100 млн рублей. Первый грант предназначен для стимулирования создания коммерчески успешных анимационных фильмов. Максимальная выплата для одной компании составит до 10 миллионов рублей в год. Второе направление поддержки — некоммерческое авторское анимационное кино. Чтобы его получить, нужно завоевать приз на одном из признанных российских или международных фестивалей авторской анимации.

«Мы рассчитываем, что гранты для анимационных компаний простимулируют рост их экономических показателей, помогут им в развитии и продвижении столичной анимации на отраслевых фестивалях и конкурсах», — рассказала вице-мэр.

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