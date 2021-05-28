Токио, , 00:31 — REGNUM Японское грузовое судно «Бякко» столкнулось с танкером «Ulsan Pioneer» у побережья острова Сикоку в Японии, передает телеканал NHK.

Сообщается, что в результате столкновения «Бякко» перевернулся. Девятерых членов экипажа грузового судна удалось спасти, еще трое пропали без вести. Сейчас их ищут сотрудники береговой охраны.

Танкер «Ulsan Pioneer», который зарегистрирован на Маршалловых островах, не получил особых повреждений. Из 13 членов его экипажа пострадавших не было. Отмечалось, что танкер с грузом химикатов шел из китайского Нанкина в город Осака в Японии. По предварительной версии, разливов опасных веществ в акваторию пока не фиксировалось.