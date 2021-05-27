Белград, , 23:47 — REGNUM Спикер парламента Сербии Ивица Дачич 27 мая заявил на публичном слушании об изменении конституции в области юстиции. Они добавил, что парадокс заключается в том, что национальное собрание больше всего выступает за изменение конституции, и что те, кого это касается, то есть судьи и прокуроры, не выражают большой поддержки. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

По его словам, парадокс заключается в том, что многие партии, которые называют себя проевропейскими, также выступают против изменения Конституции. В этом ключе Дачич спросил представителей дипломатического корпуса, которые присутствовали на публичном слушании, соответствовали ли все предложения по изменению Конституции их рекомендациями.

«Это не область политической борьбы, это область истории независимости правосудия. Я говорю это, потому что я не хотел бы, чтобы эта история превратилась в отношения между властью и оппозицией, сторонами той или иной политической ориентации. Все наши действия в конечном итоге подвергается критике, и если это делается по вашей рекомендации, поэтому было бы важно услышать и Ваше отношение», — отметил Дачич.