Рига, , 23:41 — REGNUM Сегодня, 27 мая, нападающий сборной Швеции Андреас Вингерли дал комментарий после поражения от команды Чехии, которое стало для «Тре Крунур» третьим в четырех матчах группового этапа чемпионата мира.

На данный момент Швеция занимает последнее место в таблице группы A с 3 очками на своем счету.

«Нож к горлу, и у нас нет другого выбора, кроме как отдать все, что в наших силах», — приводит слова форварда портал HockeyNews.

В пятом матче группового этапа ЧМ Швеции предстоит сыграть со сборной Великобритании.