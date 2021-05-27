Дамаск, 27 мая 2021, 23:47 — REGNUM Победу на выборах президента Сирии одержал действующий глава государства Башар Асад, передаёт 27 мая Al Ekhbariya.
Комментируя итоги выборов, явка на которых составила 78%, председатель Народного Совета Сирии Хаммуда Сабаг заявил:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Сирии состоялись накануне, 26 мая. В них приняли участие более 14 млн избирателей.
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