Киншаса, , 23:48 — REGNUM Мир сильно недооценивает значение кризиса, который переживает Демократическая Республика Конго (ДРК) в связи с многочисленными проблемами, вынудившими более двух миллионов человек покинуть свои дома в 2020 году. Регион страдает от острого дефицита международной помощи и дипломатического внимания, сообщает 27 мая CNN со ссылкой на доклад Норвежского совета по делам беженцев (NRC).

«Республика Конго — один из страшнейших гуманитарных кризисом 21 века. Ужасная комбинация насилия, голода и пренебрежения привела к невиданному кризису, который требует серьезных решений. Однако вместо этого миллионы семей находятся на краю пропасти, забыты внешним миром и отрезаны от социальной помощи», — говорится в заявлении NRC.

Ранее стало известно, что число жертв извержения вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго выросло до 32 человек. Об этом заявил глава службы гражданской обороны страны Джозеф Макундив ходе пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДРК произошло извержение вулкана Ньирагонго. Отмечалось, что потоки лавы почти достигли районов города Гома. Также из-за лавы сгорели три села.