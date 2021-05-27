Вашингтон, 27 мая 2021, 23:31 — REGNUM ВМС США получили финансовые средства на разработку новой многоцелевой атомной субмарины, сообщает 27 мая Naval News со ссылкой на отчет Научно-исследовательской службы Конгресса США.
Новая субмарина разрабатывается под обозначением SSN (X). Она предназначена для замены субмарин класса Virginia (SSN), имеющихся у ВМС США в настоящее время.
По утверждению издания, в настоящее время изучаются три варианта концепции перспективной атомной субмарины.
В первом варианте новая АПЛ будет создаваться на базе конструкции субмарин класса Virginia, во втором — на основе стратегических АПЛ нового поколения класса Colombia, а в третьем предложено создавать абсолютно новую подлодку.
Новая субмарина должна получить более современное оснащение и новейшее оружие. Заявляется даже о таком экзотическом для субмарин вооружении как лазерное.
При этом в ВМС США заявляют, что первую многоцелевую подлодку нового проекта хотели бы закупить уже в 2031 году и считают, что она обойдется в $5,8 млрд.
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