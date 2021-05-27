Курган, , 23:27 — REGNUM В Кургане запрет на посещение лесов для населения продлён до 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения введены в связи с пятым классом пожарной опасности и прогнозом синоптиков, которые обещают в Кургане устойчивую жару.

Отмечается, что в Кургане с 15 апреля в действует особый противопожарный режим. Помимо посещения лесов, запрещено разжигание костров, сжигание мусора. Ранее была запрещена продажа древесного угля и средств для розжига.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кургане запрещена продажа древесного угля