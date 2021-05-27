Лиссабон, , 23:16 — REGNUM Нынешнее правительство Афганистана добилось успехов в деле создания эффективных сил безопасности, заявил 27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Associated Press.

По его словам, скоро афганцы будут сами нести полную ответственность за поддержание мира и безопасности в их стране.

«Афганистан многого добился, причем как в вопросе формирования сильных и боеспособных сил безопасности, так и в решении социальных и экономических вопросов», — заявил Столтенберг.

Он напомнил, что Североатлантический альянс рассматривает варианты организации обучения афганских военных за пределами Афганистана.

Напомним, до 11 сентября текущего года военные контингенты НАТО и США избавят Афганистан от своего присутствия.

Как сообщало ИА REGNUM, представители нынешнего правительства Афганистана неоднократно заявляли о том, что после этого страну может охватить масштабная гражданская война.

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