Нижний Новгород, , 23:16 — REGNUM Законодательное собрание Нижегородской области одобрило в первом чтении законопроект об освобождении малоимущих граждан от уплаты за наём жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма.

Для признания гражданина малоимущим в целях предоставления ему социального жилья сейчас требуется собрать большое количество справок.

Для снижения бюрократической нагрузки комитет регионального законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК разработал соответствующий проект закона, который также позволит также освободить малоимущих от платы за наем соцжилья.

В случае его принятия малоимущим нижегородцам собирать многочисленные справки уже не потребуется, сведения будут передаваться посредством межведомственного информационного обмена.

«В итоге на региональном уровне будет создан эффективный механизм реализации права малоимущих граждан на освобождение от платы за наём жилья, в котором они проживают на основании договоров социального найма», — отметил заместитель председателя комитета Андрей Тарасов.