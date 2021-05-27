Приштина, , 23:14 — REGNUM В Косово 27 мая прибыли 100 620 доз вакцин от коронавируса производства американской компании. Прибытие партии вакцин в Косово обеспечил альянс Гави посредством программы COVAX.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово прибыло приблизительно 177 тысяч доз вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и AstraZeneca.

В министерстве здравоохранения Косово сообщили, что вакцинация приоритетных групп населения и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, уже завершилась. С середины июня в Косово намерены приступить к массовой вакцинации населения.

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