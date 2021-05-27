Тирана, , 23:13 — REGNUM Албанский технический комитет экспертов 27 мая принял решение облегчить ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с 1 июня масочный режим на улицах Албании будет отменен — в помещении он сохранится. Сохранятся комендантский час: он будет действовать с 23:00 до 6:00. С 1 июля комендантский час будет начинаться в 24:00.

Ночные клубы по-прежнему закрыты, громкая музыка будет разрешена только до 22:00. Запрещены собрания численностью более 50 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 и 27 мая в Албании не было зарегистрировано ни одного летального исхода от COVID-19.

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