Нижний Новгород, , 23:06 — REGNUM В Нижегородской области снижаются темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в соцсетях министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

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По его словам, прививки от коронавируса уже получили около четверти нижегородцев, подлежащих вакцинации.

Чиновник отметил, что наибольшую активность в этом плане проявляют работники социальной сферы — вакцинировано 65% из них, а также граждане старше 60 лет — прививки успели получить 53% нижегородцев этой возрастной категории.

Неохотнее всего прививаются от коронавируса работники нижегородских бизнес-компаний и самозанятые — из них охвачены вакцинацией лишь 35%.