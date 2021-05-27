Вашингтон, , 23:03 — REGNUM Модульный разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper не способен преодолевать развитые системы ПВО российского или китайского уровня, сообщает Defense News со ссылкой на заявление и.о.министра ВВС США Джона Рота.

По его словам, нет необходимости закупать новые беспилотники этого типа, а ВВС следует искать замену MQ-9 Reaper.

На фоне этих заявлений американские чиновники просят выделить $172 млн на закрытие производственной линии General Atomics, выпускающей эти дроны в штате Калифорния.

Командование ВВС США заявляет, что средства, выделяемые на приобретение новых MQ-9 Reaper, лучше направить на создание беспилотников нового типа.

«Они почти бесполезны против России, Китая или даже плотных систем ПВО Ирана и Северной Кореи: они не смогут их преодолеть. Необходимо инвестировать в системы разведки и наблюдения, которые действительно будут способны это делать», — заявил по данному вопросу председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

По мнению куратора операций США на Ближнем Востоке генерала Кеннета Маккензи, MQ-9 «не жизнеспособен» в борьбе с высококлассным противником.

Стоит отметить, что в 2012 году ВВС США отказались от разработки преемника MQ-9 Reaper в рамках программы MQ-X.

В то же время производитель MQ-9 компания General Atomics утверждает, что эти аппараты имеют большой потенциал модернизации.

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