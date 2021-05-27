Москва, , 23:02 — REGNUM Российские граждане не пострадали при извержении вулкана Ньираганго в Демократической Республике Конго, сообщили 27 мая в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя это событие, произошедшее 22 мая в 19 км от города Гомы (провинция Северное Киву, ДР Конго), российское внешнеполитическое ведомство отметило, что «российские граждане не пострадали» и что посольство РФ в Киншасе «продолжает отслеживать развитие ситуации после стихийного бедствия».

«На данный момент угроза безопасности россиян и необходимость их эвакуации отсутствуют», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате извержения Ньираганго погибли десятки человек. Некоторые получили несовместимые с жизнью ожоги.

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