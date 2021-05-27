Нижний Новгород, , 23:01 — REGNUM В 2021 году доходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 506,7 млн рублей и должны составить 39 млрд 460 млн рублей, а расходы возрастут на 650,9 млн рублей ؗ— до 41 млрд 200 млн рублей. Такое решение принято на заседании городской думы.

Таким образом дефицит муниципальной казны вырос на 144,4 млн рублей и достигнет 1 млрд 740 млн рублей.

При этом расходная часть будет увеличена в том числе и за счет межбюджетных трансфертов — на 255,6 млн рублей.

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