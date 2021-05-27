Севилья, Испания, , 22:58 — REGNUM Сегодня, 27 мая, портал Marca сообщил, что «Севилья» готовит усиление вратарской линии.

По данным источника, в ближайшее время «Севилья» подпишет трехлетнее соглашение с сербским голкипером «Эйбара» Марко Дмитровичем. Его контракт с «Эйбаром» истекает 30 июня после чего он сможет присоединиться к «Севильи» на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Дмитрович не смог спасти «Эйбар» от вылет из чемпионата Испании. Он принял участие в 35 матчах первенства, пропустив в них 49 мячей.