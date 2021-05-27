Йошкар-Ола, , 22:51 — REGNUM Планируемый объем финансирования работ по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта Йошкар-Олы составляет 4,048 млрд рублей. Об этом сообщил глава Марий Эл Александр Евстифеев на встрече с депутатами Госсобрания республики.

«Сегодня планируется финансирование взлетной полосы в размере 4,048 млрд рублей. Мы можем надеяться, что эта работа будет выполнена», — сказал глава региона.

При этом он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя упускать тему авиационного сообщения Марий Эл с другими регионами.

«Если мы ее упустим, то потеряем в развитии много лет, а это недопустимо», — заключил Евстифеев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике выбрали знаменитого уроженца Марий Эл, имя которого будет присвоено аэропорту Йошкар-Олы. Им стал композитор Андрей Эшпай — ветеран Великой Отечественной войны, лауреат Ленинской премии и Государственной премии, народный артист СССР.

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